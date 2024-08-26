1.2 مليون بلاغ للترحيل الطبي

استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في نقل المرضى والمصابين لمراكز القسطرة القلبية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين المنقولين 1201 مريض ومصاب، في وقت سجلت فيه بلاغات الترحيل الطبي 1.231.722 بلاغا، وإجمالي المكالمات 4.902.108 مليون مكالمة، وبلغت دقة فرز الحالات 91%.

34 % الرياض

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2023 نقل 1201 مريض ومصاب لمركز القسطرة القلبية، وتصدرت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض المرضى والمصابين المنقولين، حيث بلغ إجمالي المنقولين إليها 404 مرضى بـ34%، وحل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 104 مرضى ومصابين بـ9%، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 101 مريض ومصاب بـ8.40%، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض رابعا، بإجمالي 95 مريضا ومصابا بـ8%، ومركز سعود البابطين بالشرقية خامسا، بإجمالي 70 مريضا ومصابا بـ6%، ومستشفى الملك فهد العام بجدة سادسا، بإجمالي 62 مريضا ومصابا بـ5%، وحصدت 8 مستشفيات «صفر» مرضى ومصابين منقولين، منها: مستشفى الباحة، والقريات العام، والسعودي الألماني في حائل، والقصيم الوطني، ومستشفى الملك عبدالله ببيشة، والمواساة في المدينة، ورعاية بالرياض.

بلاغات الترحيل

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من بلاغات الترحيل الطبي، حيث بلغ إجمالي بلاغات الترحيل فيها 511.247 ألف بلاغ بـ41.50%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 288.467 ألف بلاغ بـ23%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 116.739 ألف بلاغ بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 94.791 ألف بلاغ بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 60.970 ألف بلاغ بـ5%.

وتصدرت الحدود الشمالية أقل المناطق في بلاغات الترحيل الطبي بـ0.62%، وحلت نجران ثانيا بـ1%، والباحة ثالثا بـ1.02%، والجوف رابعا بـ1.06%، وحائل خامسا بـ2%.

الأكثر مرضى منقولين

مدينة الملك فهد الطبية في الرياض: 34%

مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة: 9%

مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة: 8.40%

مدينة الملك سعود الطبية بالرياض: 8%

مركز سعود البابطين في الشرقية: 6%

مستشفى الملك فهد بجدة: 5%

الأكثر بلاغات ترحيل طبي

مكة المكرمة: 41.50%

الرياض: 23%

الشرقية: 9%

المدينة المنورة: 8%

عسير: 5%