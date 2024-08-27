مدينتنا مسؤوليتنا تنطلق بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية عددًا من الفعاليات والمبادرات ضمن برنامج «إماطة»، الذي تنظمه الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، بوكالة الخدمات، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والشركات والقطاع غير الربحي، ضمن برنامج «إماطة»؛ بهدف التثقيف والتوعية بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

وهدفت مبادرة «مدينتنا مسؤوليتنا»، إلى تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، ورفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، بمشاركة المتطوعين وأفراد المجتمع، بحضور بلغ 1500 زائر وزائرة من مختلف الأعمار، بمشاركة 15 متطوعًا ومتطوعة، في أحد مولات الدمام.