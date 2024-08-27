مدينتنا مسؤوليتنا تنطلق بالشرقية

وهدفت مبادرة «مدينتنا مسؤوليتنا»، إلى تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، ورفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، بمشاركة المتطوعين وأفراد المجتمع، بحضور بلغ 1500 زائر وزائرة من مختلف الأعمار، بمشاركة 15 متطوعًا ومتطوعة، في أحد مولات الدمام.
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