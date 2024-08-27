شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 6117 منشطًا دعويًا خلال الربع الأول من العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، عن تنفيذ (6117) منشطاً دعوياً ضمن الخطة الدعوية للربع الأول من العام الجاري، شملت: كلمات وعظية ودروس علمية ومحاضرات توعوية وتصاميم ومقاطع فيديو دعوية، وذلك في الجوامع والمساجد ودور التحفيظ النسائية.

وأوضح تقرير صادر عن الفرع، أن عدد الكلمات الوعظية بلغ (4.004) كلمات، والدروس العلمية (257) درساً، والمحاضرات (298) محاضرة، كما تم تصميم (1544) بروشوراً دعوياً و(14) مقطع فيديو، استفاد منها (192.360) مستفيداً ومستفيدة على مستوى منطقة الرياض.



البرامج الدعوية

وأشار التقرير إلى أن البرامج الدعوية تضمنت دروس علمية في العقيدة ضمن برنامج (حماية جناب التوحيد)، ودروس في الحديث والفقه، وبرنامج (راسخون) في بيان أهمية التوحيد وتأصيل العقيدة، وأهمية تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة، وبرنامج (مغانم) في بيان فضل الأشهر الحرم، وفضل صيام يوم عاشوراء، وبرنامج (الاعتصام بالكتاب والسنة) ويتضمن تفسير آيات من كتاب الله وشرح بعض الأحاديث النبوية، وبيان أن السعادة في طاعة الله وذكر آثار المعاصي على العبد.

يذكر أن هذه البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، تهدف إلى توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف، وحث أفراد المجتمع على التمسك بالعقيدة الصحيحة على منهج السلف الصالح.