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"الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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