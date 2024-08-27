شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على محافظات القنفذة والليث والعرضيات، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

كما نبَّه المركز من ارتفاع الأمواج واحتمال تكون الأعاصير القمعية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.