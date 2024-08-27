وتتضمن الطائرات المشاركة كلاً من طائرة «إف – 15 إس أي» و طائرة «إف – 15 سي» وطائرة «تورنيدو» وطائرة «تايفون» التي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.
وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن طلاء الطائرات المشاركة في اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.