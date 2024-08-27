الكشف عن طلاء الطائرات المشاركة في اليوم الوطني

كشفت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم عن طلاء طائراتها المشاركة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني الـ94، التي تزينت بعبارة «دام عزك يا وطن».

وتتضمن الطائرات المشاركة كلاً من طائرة «إف – 15 إس أي» و طائرة «إف – 15 سي» وطائرة «تورنيدو» وطائرة «تايفون» التي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.

وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.