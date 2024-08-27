تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة الإسلامية والكلية التقنية بالمدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم بداية من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم عن بعد عبر منصة (البلاك بورد).

كما علّقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الواحدة مساءً، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأشارت الجامعة إلى أن الدراسة ستكون -عن بُعد- عبر نظام "البلاك بورد".

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أماكن هطول الأمطار

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الثلاثاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات.المدينة المنورة: المهد والمدينة المنورة ووادي الفرع.عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.