اخبار السعوديه

ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة 

0 نشر
اليوم - جدة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة سكناً لعمالة مخالفة ومعمل خياطة غير مرخص في حي "الفضيلة" التابع لنطاق الجنوب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأحياء والمناطق.
وأثناء التفتيش، تبين أن جميع مكائن الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة، حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، بالإضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة.
وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الأدوات وتسليمها إلى الجمعية الخيرية، فيما أغلقت الأمانة الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.

تأتي هذه الجهود ضمن حملة الأمانة المستمرة لضبط المخالفات وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، حرصاً على سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا