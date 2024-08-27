شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة سكناً لعمالة مخالفة ومعمل خياطة غير مرخص في حي "الفضيلة" التابع لنطاق الجنوب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأحياء والمناطق.

وأثناء التفتيش، تبين أن جميع مكائن الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة، حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، بالإضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الأدوات وتسليمها إلى الجمعية الخيرية، فيما أغلقت الأمانة الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.



تأتي هذه الجهود ضمن حملة الأمانة المستمرة لضبط المخالفات وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، حرصاً على سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.