شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام