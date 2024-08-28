شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف حقيقة ظاهرة "البرق الراجع" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ، حسين القحطاني، حقيقة ظاهرة يطلق عليها البعض "البرق الراجع"، موضحاً أن الظاهرة تُعرف علمياً وأرصادياً باسم "البرق من الأرض إلى السحاب" (Ground to Cloud Lightning).

وأفاد القحطاني بأن الظاهرة الطبيعية تحدث غالباً في المناطق التي تحتوي على أبراج شاهقة، حيث تتراكم الشحنات الكهربائية الموجبة في تلك الأبراج، وتلتقي بالشحنات السالبة في السحب المتكونة، لينتج عن هذا التفريغ الكهربائي مشهد مُلفت يبدو فيه البرق وكأنه يصعد إلى السماء، وهي ظاهرة اعتيادية ملاحظة في مناطق الأبراج الشاهقة.