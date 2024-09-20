إعصار “بولاسان” يضرب مدينة شانغهاي الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب إعصار “بولاسان” منطقة “فنغشيان” في مدينة “شانغهاي” الصينية، ويعد الثاني الذي يصل المدينة خلال أربعة أيام عقب إعصار “بيبينكا”.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية اليوم, أن إعصار “بولاسان” ضرب المنطقة مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة, مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تضعف قوة الإعصار بشكل تدريجي مع تحركه داخل البلاد.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء هذا الإعصار.

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