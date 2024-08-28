شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ثلاث زمالات في جراحات دقيقة بتجمع مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز طبي وطني يعزز مكانة تجمع مكة المكرمة الصحي كوجهة متقدمة في الرعاية الصحية المتخصصة، حصل مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية، أحد أعضاء التجمع، على اعتماد ثلاث زمالات دقيقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

يشمل هذا الاعتماد الفريد من نوعه تخصصات جراحة أورام الرأس والعنق، وجراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، مما يُعزز من مكانة المركز كمركز أكاديمي وطبي رائد في هذه التخصصات الجراحية الدقيقة.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذا الإنجاز يُبرز ريادة المركز في تقديم برامج تدريبية متقدمة تُسهم في تأهيل كوادر طبية عالية الكفاءة في هذه المجالات الدقيقة، مما يجعله المركز الأول في وزارة الصحة الذي يُعتمد لهذه التخصصات مجتمعة.



كما يُعد المركز الأول الذي يقبل أطباء لبرنامج الزمالة الدقيقة في جراحة أورام الرأس والعنق وجراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة لعام ٢٠٢٥م.



وأضاف التجمع أن هذا الاعتماد يعكس التزام المركز بتقديم رعاية صحية متقدمة تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ودعم جهود المملكة في بناء قدرات طبية محلية متخصصة قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية المستقبلية، مما يُعزز من مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي.