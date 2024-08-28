شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الشورى يبحث التعاون البرلماني مع نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مجلس الشورى اليوم, نائب رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) ألكسندر باباكوف والوفد المرافق، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة، بحضور مساعد رئيس المجلس حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لا سيما المتعلقة بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الروسي، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب الروسي كلٌ من سفير روسيا الاتحادية في الرياض سيرجي كوزلوف، ومساعد نائب رئيس مجلس النواب بافيل بوليكاربوف.