طريق المدينة - حائل يربط المملكة بدول مجاورة

يُعد طريق المدينة المنورة/ حائل المباشر من بين أهم المشروعات التي نُفذت، إذ يبدأ من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع بطولٍ 414 كم.

ويشكل الطريق شرياناً هاماً ومحورياً ضمن منظومة الربط بين منطقة حائل والمنطقة الشمالية ببقية طرق المملكة، لما له من إسهامات في تسهيل وصول وتنقل ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جذب السياح من مختلف المدن والمحافظات والزائرين للمملكة، وتسهيل حركة التبادل التجاري وحركة الشحن والبضائع، ودعم القطاعين الاقتصادي والاستثماري وقطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي تنفيذ هذا الطريق ضمن خطط الهيئة العامة للطرق لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء ببنيتها التحتية في مناطق المملكة كافة، مما يتيح ربط مختلف القرى والأرياف بخطوط النقل السريعة والرئيسية، حيث يمكن لمستخدمي هذا الطريق الانتقال إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً إلى الدول المجاورة شمالاً مثل العراق والأردن.

ويمتد الطريق غرباً ليربط منطقة حائل والمناطق المجاورة لها بموانئ البحر الأحمر، مما يسهم في تعزيز تجارة النقل البري وتحويل المنطقة إلى مركز ربط وعبور لمناطق أخرى، بالإضافة إلى دعم التجارة الخارجية، كما يستفيد العديد من التجمعات السكانية المقامة على هذا الطريق من الخدمات المتاحة، مما يعزز فرص التنمية وإقامة المشروعات التنموية والخدمات العامة.