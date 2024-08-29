شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار مسائية على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار مسائية خفيفة إلى متوسطة، اليوم الأربعاء، تمتد حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، على 8 مناطق، من بينها المنطقة الشرقية.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار المتوسطة. أماكن هطول الأمطار الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والعديد وذعبلوتن.

مكة المكرمة: أضم وميسان وجذم وبني يزيد ويلملم والطائف ورهاط ومدركة وهدى الشام.

المدينة المنورة: ينبع والعلا والعيص وينبع النخل.

تبوك: المعظم والوجه وأملج.

جازان: الدرب وبيش.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

نجران: شرورة.

عسير: المجاردة وبارق وبيشة وتثليث.