شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 104 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية والان نبدء بالتفاصيل

تخريج طلبة كلية الملك فيصل

العرض العسكري

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مقر كلية الملك فيصل الجوية اليوم، حفل تخريج الدفعة 104 من طلبة الكلية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.وفور وصول سمو وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلّف كلمة رحَّب فيها بسمو وزير الدفاع وثمَّن تشريف سموه لحفل تخريج الدفعة (104) من طلبة الكلية الذين أمضوا نحو أربعة أعوام في الكلية، نالوا خلالها العلم والتدريب والتأهيل على أحدث التقنيات العالمية، مشيراً إلى أن من بين الخريجين أشقاء من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج خالد بن سعيد آل سيف، عبّر فيها عن اعتزازه وزملائه بتشريف سمو وزير الدفاع ورعايته لحفل تخريجهم، سائلاً الله أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.عقب ذلك جرى العرض العسكري، وسُلِّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم ألقوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرَّم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.بعد ذلك، خُتم الحفل بعزف السلام الملكي، والتقاط الصورة التذكارية مع الخريجين. حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين.