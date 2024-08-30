السعودية | الشيخ السديس يهنئ القيادة بمناسبة نجاح ندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما”

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رفع معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح النسخة الثانية من ندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما”، التي نظمتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي.

وأكد معاليه على دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاح وتميز للندوة هو نتاج دعم وتوجيهات سديدة واهتمام بالتيسير على قاصدي وزائري الحرمين الشريفين من مقامهما الكريم، سائلًا الله – عز وجل – أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم ورعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والإسلام والمسلمين.

كما هنأ معالي الشيخ السديس، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة؛ بهذه المناسبة، مؤكداً اهتمام سموهما الدائم بالمسجد النبوي وزائريه، ومتابعتهما لأعمال وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وعنايتهما الفائقة، ودعمهما للبرامج والفعاليات والندوات التي تنظمها وكالة الرئاسة بالمسجد النبوي، سائلاً الله لهما التوفيق والسداد.

وقدم معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمناسبة مشاركته في ندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما”، وقال تعودنا من سماحته التوجيه والإرشاد والنصح، والتناغم في أداء الرسالة الدينية، وإثراء القاصدين والزائرين، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية المعتدلة إلى العالمين.

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