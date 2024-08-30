شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عبر "نسك وتوكلنا" والان نبدء بالتفاصيل

الصلاة في الروضة الشريفة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في الروضة الشريفة، في المسجد النبوي وهي أمنية غالية وغاية مباركة يسعى إليها المسلمون، أصبحت ممكنة عبر إصدار التصريح اللازم من خلال تطبيق "نسك و توكلنا ".وأكدت الوزارة أن الحصول على التصريح يتيح للمصلين تحقيق هذه الأمنية بسهولة، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تضمن انسيابية وتنظيم عملية الدخول إلى الروضة الشريفة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا"، على أن يتم استخراج التصريح قبل الوصول إلى المسجد النبوي، والالتزام بالتاريخ والساعة المحددة في التصريح.كما نبهت إلى ضرورة التقيد بالمدة المحددة للبقاء في الروضة الشريفة، بما يساهم في تنظيم الزيارات وتوفير الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصلين لأداء الصلاة في هذا المكان الطاهر.