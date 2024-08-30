شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. طقس المدينة المنورة كانت دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

