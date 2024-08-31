السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 2.613 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.613 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2024م.

واستقبلت عيادات الطب العام 655 مريضًا ، وراجع عيادة الباطنية 116 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 278 مريضًا من الأطفال، كما استقبلت عيادة الحالات الطارئة 237 مريضًا، وراجع 129 مريضًا عيادتي الأسنان.

وجرى استقبال 219 مريضة في العيادتين النسويتين، فيما استقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 52 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم و اللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 51 مريضًا ، واستقبلت عيادة القلب 27 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 24 مريضًا. كما تم عمل 846 تحليلاً لـ 330 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 112 صورة أشعة لـ 75 مريضًا، كما تم إعطاء 145 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 50 مريضًا، وتم صرف أدوية الأمراض المزمنة لـ 221 مريضًا، كما استقبل قسم التثقيف الصحي 149 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.730 وصفة طبية.

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