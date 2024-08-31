السعودية | “هيئة الترفيه”.. تكرم المواهب الفنية السعودية في حفل اختتام مبادرة مصنع الكوميديا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اختتمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم، أربعة أشهر من اكتشاف المواهب الفنية والكوميدية ضمن مبادرة مصنع الكوميديا في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط.

وأكد رئيس الفريق القائم على مبادرة مصنع الكوميديا الدكتور الفنان حسن البلام في كلمته بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة لم تكن لتنجح لولا الدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي آمن بفكرة مصنع الكوميديا وتابع كل تفاصيله حتى الوصول إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم، مقدماً شكره الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع.

وأضاف: “طوال فترة المشروع كان نصب أعيننا أهدافاً واضحة رسمت لنا ألا وهي إنشاء مسرح سعودي شبابي جماهيري كوميدي بسواعد أبناء وطننا الغالي المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها”.

وفي الحفل، أدى الطلاب الخريجين مسرحيتين من تأليف خريجي مسار الكتابة، بعنوان “الكرسي المسحور” و”الزهايمر”، أعطوا فيها كل ما تعلموه طوال فترة تدريبهم من مهارات وخبرات في مجال الإلقاء، والأداء، وتقمص الشخصية.

تلى ذلك تسليم الطلاب شهادات الحضور، فيما سلمت الدروع التذكارية من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور أحمد صقر والدكتور خالد أمين والأستاذ شايع الشايع والأستاذ هاني النصار والأستاذ عبدالعزيز صفر والأستاذ محمد أنور.

كما سلمت الدروع للطلبة الفائزين وهم: عن مسار الكتابة غزوة المنصور، هيثم حبيب آل أحمد، عثمان خالد النصار، نواف القحطاني، وفي مجال التمثيل هيفاء إبراهيم، عبير فهد، نورة عبدالله، سلطان محمد الفيصل، ناصر بن ثاني العنزي، عمر بن حمد القحطاني، عبدالله العصيمي.

وكانت المبادرة وفرت منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الكوميدية، ونْمّت القدرات الإبداعية في فنون الكتابة في هذا المجال، ومنحتهم فرصة لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين وأكاديميين ممارسين للفن، حيث تلقت 3500 طلب للمشاركة، تم فرزها ليشارك في مرحلة التقييم أكثر من 300 متقدم اجتاز منهم 40 طالب وطالبة في مساري التمثيل والكتابة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط