شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأمراض المعدية للأطفال لـ "اليوم": الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يسبب العدوى والان نبدء بالتفاصيل

حدثينا عن الجمعية، وأهم ما تقوم به فيما يتعلق بالأمراض المعدية لدى الأطفال؟

ما هي أهداف المؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة في التخصصات المختلفة؟

د. آلاء الملحم د. آلاء الملحم

فيما يتعلق بإحصائيات الأمراض المعدية للأطفال عالميًا ومحليًا؟

ما هي أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال في المملكة؟

مع انتشار مرض جدري القردة ماهي النصائح التي تقدميها لحماية الأطفال؟

هل من المتوقع انتشار جدري القردة بنفس طريقة كورونا

‏ما هي أكثر الأخطاء التي يقع فيها الأهالي وتسبب انتقال الأمراض؟

لقاحات الأطفال هناك الكثير من يشكك فيها، ماهو الرد الطبي لذلك؟

ماذا عن قسم الأبحاث في الامراض المعدية في المملكة وماهي الحاجة الملحة لامتلاك مثل ذلك؟

لماذا الأطفال أكثر عرضة للأمراض المعدية وكيف نرفع من مستوى تحصينهم؟

التوعية ودورها في الوقاية حدثنا عن ذلك الدور في الجمعية؟