شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء": فحص 2513 مطية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

تقصٍ وبائي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" عن جهوده المتواصلة في مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2024، في محافظة الطائف.وذلك للحفاظ على بيئة آمنة للهجن ومُلاكها طيلة أيام المهرجان، من خلال تعزيز المستوى الصحي في مواقع السباقات، عبر تطبيق إجراءات الأمن الحيوي ومكافحة النواقل الحشرية للأمراض الحيوانية للحيلولة دون تفشي الأمراض الحيوانية الوبائية.ووفقاً للتقارير الصادرة عن المركز للفترة من 10 إلى 24 أغسطس 2024، فقد فحصت فرق الصحة الحيوانية التابعة للمركز أكثر من 2513 مطية، كما قامت مختبرات المركز بفحص 1064 عينة مخبرية من الإبل للتأكد من خلوها من الأمراض الحيوانية ذات الخطورة.فيما تابعت فرق الصحة الحيوانية أشواط السباقات التي بلغت 360 شوطاً قطعت خلالها مسافة تجاوزت 1180 كم، وذلك للتدخل السريع في حال حدوث إصابات للهجن أثناء السباقات.ونفذت فرق الصحة الحيوانية المشاركة في المهرجان أكثر من 100 جولة للتقصي الوبائي عن الأمراض الحيوانية شملت المنشآت المحيطة بموقع المهرجان، فيما استفاد من حملات التوعية والتثقيف أكثر من 300 مستفيد.يُشار إلى أن مركز وقاء يقوم من خلال فرق الصحة الحيوانية بجهود كبيرة خلال فترة المهرجان، حيث يتم تطبيق أحدث البروتوكولات الصحية والمعايير البيطرية في عمليات الفحص والتقصي الوبائي، إلى جانب عمل الفرق المتخصصة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.وتستخدم تقنيات حديثة لتقديم العناية الطبية بواسطة العيادات البيطرية للمركز، ما يسهم في السيطرة على أي حالة مرضية بسرعة وفعالية، ويضمن بيئة صحية وآمنة للهجن والمشاركين من مخاطر الصحة الحيوانية.