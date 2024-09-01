شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يؤكد ضرورة توحيد الجهود العربية لمساندة الشعب الفلسطيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا.

وأكد سمو ولي العهد – حفظه الله – خلال الاتصال حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.