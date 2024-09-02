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بدون خجل .. مشهورة سعودية تمارس مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة

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الرياض - سعد محمود - أثارت الفنانة الشهيرة مروة سالم جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بـ”المخل” مع زوجها داخل سيارة.

وتظهر الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

 

حدث ذلك خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة الرياض فابتسمت الفنانة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول “انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس”.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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