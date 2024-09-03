السعودية | الدكتورة الأحمدي ترفع شكرها للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة وتجديد الثقة لها مساعداً لرئيس المجلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رفعت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة تكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة وبتجديد الثقة الملكية الكريمة في معاليها مساعداً لرئيس مجلس الشورى.

وأعربت معاليها عن اعتزازها بالثقة الملكية الكريمة، منوهةً بالرعاية التي يحظى بها مجلس الشورى من القيادة -حفظها الله-، التي تمثل رافداً مهماً لتحقيق إنجازاته ومواصلة عطائه وفقاً لنظامه واختصاصاته، مؤكدةً أن المجلس سيعمل وفقاً لما أوكل إليه من مهام لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسألت المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة, وأن يديم على البلاد وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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