السعودية | رئاسة الشؤون الدينية توقّع اتفاقية لتوثيق وطباعة برنامج إصدارات الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اتفاقية لتوثيق برنامج إصدارات الحرمين الشريفين ، وهو أحد برامج رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالشراكة مع جمعية تبيان في المدينة المنورة ، وذلك بحضور معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس .

ووقع الاتفاقية من جانب الرئاسة وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر بن صالح ال الشيخ، فيما وقعها من جانب الجمعية الدكتور عبدالله العضيب.

وتتضمن الاتفاقية توثيق وطباعة الإصداراتِ العلمية، التي تتناولُ الدروسَ والفتاوى والخطبَ المنبرية، إلى جانب تطوير مشروع موسوعةِ خطبِ الحرمين، ومشروع المنصة التقنية الشرعية، وتطوير مشروع الأدلة الإرشادية المبتكرة من خلالِ سلسلةٍ من الأدلةِ الإرشاديةِ المكانيةِ والزمانيةِ والعلميةِ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين ومشروع المنتجات التوعوية؛ المستمدّةِ من دروسِ الحرمين، في صورةٍ ميسّرةٍ وموجزةٍ ومدعومةٍ بالصوتِ والصورةِ، ومتّسقةٍ مع أنماطِ مستخدمي وسائلِ التواصلِ الاجتماعي الى جانب إنشاء أرشيف ضخم من تسجيلات الحرمين منذُ بدءِ خدمةِ التسجيلِ الصوتيِّ .

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