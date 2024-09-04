السعودية | العنقري ونظيره الأمريكي يبحثان مع البنك الدولي سبل تعزيز دوره في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، اجتماعاً ثنائياً مع مدير عام الإدارة العليا بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبرغ رئيس جانب المانحين في اللجنة، وذلك في مقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نائب رئيس اللجنة المراجع العام لمكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون وسُبل تعزيز الدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك في إطار عمل اللجنة وبما يتماشى مع أولويات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) والجهات المانحة، والتأكيد على أهمية دعم الأجهزة العليا للرقابة في تطوير قدراتها وتعزيز استقلالها من خلال مؤشر استقلال الأجهزة العليا للرقابة التابع للبنك الدولي، إضافةً إلى استعراض نتائج التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة التابع لمبادرة الإنتوساي للتنمية.

من جانبه، نوّه الدكتور العنقري بالنجاحات الكبيرة الناتجة عن تعاون الإنتوساي مع الجهات المانحة من خلال الدور المهم الذي تقوم به اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين برئاسة الديوان العام للمحاسبة والبنك الدولي في تمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والرفع من مستوى أداؤها من خلال تبادل المعرفة بين تلك الأجهزة واتباع أفضل الممارسات العالمية؛ مما يُعزّز من قدراتها في ضمان المساءلة في الإدارة المالية العامة.

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يقوم بأدوار قيادية في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة واللجان المنبثقة عنها، حيث يُعد الديوان النائب الثاني لرئاسة المنظمة ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، كما أن الديوان عضو فاعل في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط