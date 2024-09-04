شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تم وضع بعض الشروط التي يمكن من خلالها تحديد الطلاب الذين يحق لهم التسجيل في برنامج تكافل الطلاب والتي تتوافر وتنطبق عليهم الشروط، وتمثلت هذه الشروط في التالي:
- يشترط أن تكون جنسية الطالب سعودية، وليس من خارج المملكة.
- أن يكون الطالب مقيم داخل المملكة السعودية.
- أن يكون الطالب مسجل في قائمة الطلاب الحاصلين على دعم تكافل الطلاب.
- يشترط نجاح الطالب في العام الدراسي الماضي.
- ألا يكون من طلاب محو الأمية، وألا يكون تعدى مرحلة الصف الثاني الثانوي.
- يشترط أن يكون الطالب مسجل في مدرسة حكومية.
- أن يكون دخل الأسرة الشهري لا يتعدى حوالي 4000 ريال سعودي.
- يتم تقديم الدعم للطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.