شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

يشترط أن تكون جنسية الطالب سعودية، وليس من خارج المملكة.

أن يكون الطالب مقيم داخل المملكة السعودية.

أن يكون الطالب مسجل في قائمة الطلاب الحاصلين على دعم تكافل الطلاب.

يشترط نجاح الطالب في العام الدراسي الماضي.

ألا يكون من طلاب محو الأمية، وألا يكون تعدى مرحلة الصف الثاني الثانوي.

يشترط أن يكون الطالب مسجل في مدرسة حكومية.

أن يكون دخل الأسرة الشهري لا يتعدى حوالي 4000 ريال سعودي.

يتم تقديم الدعم للطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

الدمام - شريف احمد - تم وضع بعض الشروط التي يمكن من خلالها تحديد الطلاب الذين يحق لهم التسجيل في برنامج تكافل الطلاب والتي تتوافر وتنطبق عليهم الشروط، وتمثلت هذه الشروط في التالي: