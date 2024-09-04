شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساءً.. أمطار غزيرة على المدينة المنورة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية اليوم.

وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً ، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. أمطار غزيرة كما نبَّه المركز، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وذلك على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، و الدائر، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.