شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: جهود المملكة مستمرة لدعم حفظ القرآن الكريم بكل أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعاهد قادة المملكة منذو تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه للعناية بالقرآن الكريم ودعم وتشجيع أبناء وبنات المسلمين للإقبال عليه وحفظه.
جاء ذلك في كلمة معاليه في الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن آلكريم للبنات في جمهورية قرغيزستان، والتي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي.
وأبان معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خلال كلمته بأن هذا الاجتماع المبارك الذي يقام في بيت من بيوت الله هو من المفاخر والمكاسب والطاعات التي يحرص المسلم على اغتنامها ويتعبد الله جل وعلا بحضورها لأنها من العناية بكتاب الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالعناية به وجعله سبب لصلاح الناس ونيل الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة .
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بأبنائه الملوك الكرام البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله وهي تعنى بالإسلام ونشره وتعليمه وتعنى بالقرآن الكريم عناية خاصة في أن يكون منهج لحياة المسلم.
كما نوه معاليه بما حققته مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أثر كبير في خلق التنافس بين أبناء وبنات المملكة للاقبال على القرآن الكريم ونيل شرف حفظه.
وأبان "آل الشيخ" خلال كلمته أنّ المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة تتعاهد لتنظيم لمسابقات القرآنية في أرجاء المعمورة ودعمها والتعاون مع الجهات المختصة والدينية في كل مكان للعناية بالقرآن وحث الناس على أن يتمسكوا به نهجاً قويماً وسراطاً مستقيماً، كما أنشأت المملكة أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية وهو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والذي يعد من أعظم المفاخر والمكاسب للمسلمين جميعاً، حيث تقوم بطباعة ملايين النسخ من المصحف الشريف وترجمة معانية بعدة لغات مختلفة وتوزيعها حول العالم لتلبي احتياجات المسلمين.
وفي ختام كلمته قدّم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره لحكومة جمهورية قيرغيزستان على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بهذه المسابقة وتذليل كافة العقبات لإنجاحها، مقدماً معاليه عدداً من الوصايا للمشاركات بهذه المسابقة بأهمية العمل بكتاب الله وتدبره وأن ينعكس على واقع حياتهم مؤكداً معاليه أن المرأة في الإسلام مصونة مكرمة وتكريمها من تكريم الله لها حيث ساوى بينها وبين الرجل في الأجر و بالأخذ بالقرآن والعمل به .
وأبان سفير خادم الحرمين الشريفين أن هذه المسابقة تأتي امتداداً للرعاية والدعم الكريم والمتواصل من قيادة المملكة لكتاب الله وسنة رسوله وللدين الإسلامي والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها صور مضيئة من عناية قادة المملكة بكتاب الله وأهله .
من جهته أشاد مفتي مسلمي جمهورية قيرغيزستان الشيخ عبدالعزيز قاري زاكيروف، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بحفظة كتاب الله، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة في تنفيذ ودعم كافة المشاريع والبرامج الإسلامية ومنها هذه المسابقات القرآنية الكبرى للبنات والتي تعكس رسالة المملكة ممثلة بقيادتها لتشجيع البنات على حفظ القرآن الكريم وترسيخ قيمه في نفوسهم.
وأشار المفتي إلى أن إقامة هذه المسابقة للبنات في دورتها الحالية من وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة رائدة العمل الإسلامي هي من أوجه العناية بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مضيفاً وأن خير الناس هم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبيناً أن القرآن الكريم يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة.
الجدير بالذكر أن المسابقة نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان وشارك فيها 270 متسابقة في التصفيات الابتدائية في فروع المسابقة الاربعة وهي الفرع الأول حفظ القرآن كاملاً ، والفرع الثاني حفظ عشرون جزء، والفرع الثالث حفظ عشرة اجزاء، فيما جاء الفرع الرابع في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وتعتبر هذه المسابقة الثانية التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع السفارة السعودية في جمهورية قرغيزستان حيث تم تنفيذ المسابقة الأولى في شهر ديسمبر عام 2023م على مستوى الجمهورية للبنين.
جاء ذلك في كلمة معاليه في الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن آلكريم للبنات في جمهورية قرغيزستان، والتي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي.
الحفل التكريميأقيم الحفل التكريمي صباح اليوم الأربعاء، غرة شهر ربيع الأول لعام 1446هـ، في جامع الإمام السرخسي أكبر جامع في آسيا الوسطى وقرغيزستان، وبحضور سماحة المفتي العام لجمهورية قرغيزستان الشيخ عبدالعزيز قاري زاكيروف، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بشيكيك الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وجمع غفير من القيادات السياسية والاجتماعية والثقافية بقرغيزستان وكوكبة من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأبان معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خلال كلمته بأن هذا الاجتماع المبارك الذي يقام في بيت من بيوت الله هو من المفاخر والمكاسب والطاعات التي يحرص المسلم على اغتنامها ويتعبد الله جل وعلا بحضورها لأنها من العناية بكتاب الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالعناية به وجعله سبب لصلاح الناس ونيل الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة .
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بأبنائه الملوك الكرام البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله وهي تعنى بالإسلام ونشره وتعليمه وتعنى بالقرآن الكريم عناية خاصة في أن يكون منهج لحياة المسلم.
عناية القادة بحفظ القرآن الكريموإستعرض معاليه خلال كلمته عدداً من أوجه عناية قادة المملكة بالقرآن الكريم وحملته والدعوة إلى العمل بمقتضاه حيث أقامت المسابقات الدولية والمحلية الكبرى، مشيراً للنتائج الكبيرة التي حققتها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين والتي أختتمت فعالياتها الشهر الماضي في حضور مهيب من أكثر 123 دولة.
كما نوه معاليه بما حققته مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أثر كبير في خلق التنافس بين أبناء وبنات المملكة للاقبال على القرآن الكريم ونيل شرف حفظه.
وأبان "آل الشيخ" خلال كلمته أنّ المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة تتعاهد لتنظيم لمسابقات القرآنية في أرجاء المعمورة ودعمها والتعاون مع الجهات المختصة والدينية في كل مكان للعناية بالقرآن وحث الناس على أن يتمسكوا به نهجاً قويماً وسراطاً مستقيماً، كما أنشأت المملكة أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية وهو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والذي يعد من أعظم المفاخر والمكاسب للمسلمين جميعاً، حيث تقوم بطباعة ملايين النسخ من المصحف الشريف وترجمة معانية بعدة لغات مختلفة وتوزيعها حول العالم لتلبي احتياجات المسلمين.
دور وزارة الشؤون الإسلامية بالمسابقات القرآنيةوأشار معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ومشاركتها لمثل هذه المسابقات القرآنية دعماً وتشجيعاً وتعاوناً مع الجهات الدينية في كل بلد مبيناً أن ذلك يأتي امتداد لرسالة المملكة في العناية بالإسلام والمسلمين وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والدعوة إلى أن يعود الناس للمصدرين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيراً لأثر هذه المسابقات الايجابي وإنعكاسها على حياة الأمة التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى الأخذ بالقرآن وتدبره لأنه هو سبب العز والفلاح.
وفي ختام كلمته قدّم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره لحكومة جمهورية قيرغيزستان على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بهذه المسابقة وتذليل كافة العقبات لإنجاحها، مقدماً معاليه عدداً من الوصايا للمشاركات بهذه المسابقة بأهمية العمل بكتاب الله وتدبره وأن ينعكس على واقع حياتهم مؤكداً معاليه أن المرأة في الإسلام مصونة مكرمة وتكريمها من تكريم الله لها حيث ساوى بينها وبين الرجل في الأجر و بالأخذ بالقرآن والعمل به .
كملة سفير خادم الحرمين الشريفينكما ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوية قيرغيز ستان الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي كلمة أكد خلالها بأن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، تولي كتاب الله تعالى عناية عظيمه وتنفق جل ما في وسعها في سبيل صونه، مبيناً بأن هذا النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس البررة، من بعده حتى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.
وأبان سفير خادم الحرمين الشريفين أن هذه المسابقة تأتي امتداداً للرعاية والدعم الكريم والمتواصل من قيادة المملكة لكتاب الله وسنة رسوله وللدين الإسلامي والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها صور مضيئة من عناية قادة المملكة بكتاب الله وأهله .
من جهته أشاد مفتي مسلمي جمهورية قيرغيزستان الشيخ عبدالعزيز قاري زاكيروف، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بحفظة كتاب الله، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة في تنفيذ ودعم كافة المشاريع والبرامج الإسلامية ومنها هذه المسابقات القرآنية الكبرى للبنات والتي تعكس رسالة المملكة ممثلة بقيادتها لتشجيع البنات على حفظ القرآن الكريم وترسيخ قيمه في نفوسهم.
وأشار المفتي إلى أن إقامة هذه المسابقة للبنات في دورتها الحالية من وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة رائدة العمل الإسلامي هي من أوجه العناية بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مضيفاً وأن خير الناس هم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبيناً أن القرآن الكريم يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة.
تكريم الفائزاتوفي ختام الحفل كرم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي نيابة عن الوزير، الفائزات في فروع المسابقة الأربعة ، كما تسلم فضيلة نيابة عن الوزير شهادة تقديرية من الحكومة القرغيزية لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نظير الجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ المناشط والبرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية لخدمة مسلمي قرغيزستان.
الجدير بالذكر أن المسابقة نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان وشارك فيها 270 متسابقة في التصفيات الابتدائية في فروع المسابقة الاربعة وهي الفرع الأول حفظ القرآن كاملاً ، والفرع الثاني حفظ عشرون جزء، والفرع الثالث حفظ عشرة اجزاء، فيما جاء الفرع الرابع في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وتعتبر هذه المسابقة الثانية التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع السفارة السعودية في جمهورية قرغيزستان حيث تم تنفيذ المسابقة الأولى في شهر ديسمبر عام 2023م على مستوى الجمهورية للبنين.