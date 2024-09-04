شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة والحناكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة اليوم تعليق الدراسة الحضورية في مقرها الرئيس بالمدينة المنورة، وفرعها بمحافظة الحناكية.

وأكدت تحويل المحاضرات المجدولة ما بعد الساعة الواحدة ظهراً اليوم إلى محاضرات -عن بُعد- تُعقد عبر منصة (البلاكبورد).

وأوضحت الجامعة أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصاً على سلامة الطلبة. طقس المدينة المنورة ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية اليوم.

وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.