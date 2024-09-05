السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنظّم ندوة عن “الوسطية في الإسلام” بالجامعة الإسلامية الحكومية في إندونيسيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الشؤون الإسلامية تنظّم ندوة عن “الوسطية في الإسلام” بالجامعة الإسلامية الحكومية في إندونيسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا، أمس، ندوة علمية بعنوان: (الوسطية في الإسلام) في مقر الجامعة الإسلامية الحكومية في كنداري بسولاويسي الجنوبية الشرقية بجمهورية إندونيسيا .

وألقى الندوة ، الملحق الديني الشيخ أحمد الحازمي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد الفريح، بحضور مدير الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء وطلاب وطالبات الجامعة.

وأكد المحاضرون ــ خلال الندوة التي ألقاها الملحق الديني الشيخ أحمد الحازمي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد الفريح، بحضور مدير الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء وطلاب وطالبات الجامعة ، أن الوسطية لا تتم إلا بالاستقامة على التمسك بالكتاب والسنة، ونهج السلف الصالح، وأنها هي طريق النجاة، مشددين على أهمية البعد عن الغلو والتطرف، وعدم الانسياق خلف التيارات والأحزاب المضللة.

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