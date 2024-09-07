شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن الديوان الملكي مساء اليوم ، وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود .
وقال الديوان الملكي في بيانه :
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.