شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الديوان الملكي مساء اليوم ، وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود .

وقال الديوان الملكي في بيانه :

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.