شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لإصدار وتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

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تحويل رواتب العمالة المنزلية

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة "أبشر"، خدمة إصدار وتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، ضمن خدماتها.ويمكن الحصول على الخدمة عن طريق:

وبدأ مطلع شهر يوليو، تطبيق قرار الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية من اليوم الإثنين، الأول من شهر يوليو، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتستطيع من خلال منصة مساند تحويل رواتب العمالة المنزلية بكل سهولة وسرعة، من خلال الخطوات التالية وفقًا للموقع الإلكتروني للمنصة: