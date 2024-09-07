شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منصة "مدرستي" يتيح لأولياء الأمور إدارة حسابات أبنائهم بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن تحديث جديد لمنصة "مدرستي" يهدف إلى تسهيل عملية الدخول إلى المنصة التعليمية لكل من أولياء الأمور والطلاب.

ويتيح التحديث لأولياء الأمور الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية والجوال، حيث يمكنهم عرض حسابات أبنائهم المسجلين على المنصة ومعرفة الإيميلات المرتبطة بهم. كما يتضمن التحديث ميزة تحديث كلمات المرور لأبنائهم بشكل مباشر، مما يسهم في تعزيز أمان الحسابات وسهولة التحكم فيها.





من جهة أخرى، أصبح بإمكان الطلاب الدخول إلى المنصة باستخدام رقم الهوية والجوال المسجلين في نظام "نور"، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في استرجاع الحساب أو كلمة المرور في حال نسيانهما. يهدف هذا التحديث إلى تبسيط العمليات التقنية وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.



يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز استخدام التقنية في العملية التعليمية وتيسير التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، بما يسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.