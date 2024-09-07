شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. وزير الداخلية يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة - حفظها الله - وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.