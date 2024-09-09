شكرا لقرائتكم خبر عن مع سماء غائمة.. خريطة الأمطار على مناطق المملكة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.