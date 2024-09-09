شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث الأوضاع في السودان مع المبعوث الأمريكي الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

