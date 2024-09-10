شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البرازيل. القضايا المطروحة وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، في مقدمتها استعراض العلاقات بين دول المجلس والبرازيل، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

