شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يتابع مستجدات العمل العربي الإسلامي لإقامة الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.