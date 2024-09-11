شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأربعاء.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الغايل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها "عن بُعد" اليوم الأربعاء في مدارس الغايل بمكاتب تعليم "الغايل - قاعة - المسنى - الربوعة". This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
عاجل | #تعليق_الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم الأربعاء في مدارس الغايل بمكاتب تعليم "الغايل - قاعة - المسنى - الربوعة"— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) September 10, 2024
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