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اليوم الأربعاء.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الغايل

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الدمام - شريف احمد - تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها "عن بُعد" اليوم الأربعاء في مدارس الغايل بمكاتب تعليم "الغايل - قاعة - المسنى - الربوعة". This is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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