شكرا لمتابعة خبر عن أهالى قرية أم الدوم يستقبلون طائرات موسم الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعى، الكرم السعودي، والذى تمثل فى استقبال أهالي قرية أم الدوم لطائرات موسم الرياض فى منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول أهالى قرية ام الدوم وهم يستقبلون الطائرات، حيث أقاموا لهم مأدبة عشاء لطاقمها ورحبوا بهم ترحيبا كريما.

وكان ناقلى الطائرات وهم في طريقهم إلى الرياض مرّوا بجانب قرية أم الدوم وفى اللحظة التي عرف فيها أهل القرية بمرورهم جهزّوا لهم وليمة واستقبلوهم بمنازلهم وضايفوهم

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، منذ أيام قليلة، عن إطلاق مسابقة جديدة لتصوير الطائرات التي يتم نقلها عبر الشاحنات إلى الرياض؛ في إطار الجولة الترويجية لأكبر مشروع ترفيهي في البوليفارد.

ودعا “آل الشيخ” المواطنين إلى إظهار إبداعاتهم في تصوير الطائرات، سواء عبر الفيديو أو الصور الفوتوغرافية؛ مشيرًا إلى أن الفائز سيحصل على سيارة جديدة وفاخرة.

تأتي هذه المسابقة عقب توقيع اتفاقية بين هيئة الترفيه والخطوط السعودية، والتي بموجبها قدّمت الخطوط خمس طائرات خرجت من الخدمة لتكون جزءًا من المشاريع الترفيهية في البوليفارد؛ مما يوفر تجربة فريدة للزوار في منطقة مميزة ضمن المشروع.