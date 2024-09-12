شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت بجدة وتسجيل 14709 مخالفة خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي, أكثر من 12 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي, استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والصحية وأجريت خلال الشهر الماضي 10,223 زيارة لمنشأة صحية، و2,097 منشأة تجارية, وإغلاق 8 منشآت مخالفة. تحسين الخدمات

ونتج عن الجولات الرقابية تسجيل 14,709 مخالفات، تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.

وثمنت إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

