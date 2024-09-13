شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 900 منتج مخالف لأنظمة الملكية الفكرية في موقع حراج بن قاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضبط وحجز أكثر من 900 منتج مخالف لأنظمة الملكية الفكرية في موقع حراج بن قاسم.

ياتى هذا لتعزيز ‎احترام الملكية الفكرية في المملكة، وبالتعاون مع ‎وزارة التجارة، وزارة الداخلية، وزارة البلديات والاسكان.

ويقع موقع حراج ابن قاسم أحد مشاريع شركة الرياض القابضة على طريق الحائر في حي المصانع بين طريقي الحائر شرقاً والمنصورية غرباً، على مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 800 معرض لبيع الكماليات المستعملة من أثاث وأدوات كهربائية وأدوات إلكترونية وقطع أثرية وغيرها بالإضافة لمواقع لبيع السلع الجديدة.

ويضم موقع حراج يضم 450 مبسطا وساحة لتحريج السيارات تستوعب 370 سيارة وخيمة مركزية بالإضافة إلى أكثر من 3000 موقف للسيارات.

ويحظى حراج ابن قاسم بشهرة واسعة في العاصمة الرياض ويرتاده المواطنون والمقيمون لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.