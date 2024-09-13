شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تصدر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً على مستوى العالم في الملاكمة والفنون القتالية والمصارعة المحترفة

ويأتي هذا التقدير نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها آل الشيخ في نقل وتنمية الرياضة في المملكة، بما في ذلك استقطاب أبرز الفعاليات العالمية والترويج لها، مما عزز مكانة المملكة كمركز رئيسي في هذه الرياضات.

تركي آل الشيخ يُعتبر شخصية بارزة في مجالات عدة، حيث أسهم بشكل فعال في تنظيم واستضافة بطولات عالمية ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الرياضية الدولية، مما يبرز التزامه الكبير في تعزيز الثقافة الرياضية ورفع مستوى الاحترافية.

ويشهد موسم الرياض الترفيهي، الذي تنظمه هيئة الترفيه على مدار عدة أشهر كل عام، العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، لكن تركي آل الشيخ يحرص على أن تكون بينها العديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة.