شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 /9/ 2024، العديد من الاخبار الهامة منها ، «كاف» يوافق على تسليم درع الدوري للأهلي عقب مباراة جورماهيا ، وإقامة الدوري من دور واحد.



«كاف» يوافق على تسليم درع الدوري للأهلي عقب مباراة جورماهيا

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

الحكم الليبى معتز الشلمانى يدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.



مصدر برابطة الأندية: إقامة الدورى الجديد من دور واحد هو الأقرب والحسم غدا

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاجتماع غدا مع الأندية سيشهد الاستقرار على شكل بطولة الدوري بالموسم الجديد، والأقرب أن يكون من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة.

مدافع أسطورى.. شاهد إشادة كاف بمساهمة رامى ربيعة فى تتويج الأهلى بالنجمة 12

حرصت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الاحتفاء بالأداء القوى الذي قدمه رامي ربيعة مدافع الأهلي، ومساهمته البارزة في تتويج فريقه بلقب الأميرة السمراء للمرة رقم 12 في تاريخه، لاسيما وأنه صاحب هدف الفوز في مباراة النهائي الأفريقى.

سامسون يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضى ومحاولات مكثفة لتسويقه

كشف مصدر بالزمالك، أن البنينى سامسون أكينيولا يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضى مؤكداً أن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، أخرجه من حساباته في الموسم الجديد واستبعده من قائمة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، حيث أكد لمسئولى القلعة البيضاء أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب.



الأهلي في بيان.. الرغبة في حضور الجماهير وراء تأخير احتفالية درع الدوري

كشفت إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي عن الأسباب الرئيسية لتأخير احتفالية الدوري حتى الآن، وفي المقدمة عدم وصول الدرع الجديد من الخارج، فضلا عن الرغبة الأساسية للنادي منذ البداية في أن يكون الاحتفال بحضور كل العناصر الممثلة لعائلة الأهلي وعلى رأسهم الجمهور، القاسم المشترك في البطولات والانتصارات، وأن يكون تواجده بـأكبر عدد مسموح به، وبحضور كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين شاركوا في الحصول على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.

تفاصيل أول مران لـ أحمد فتوح فى الزمالك بعد أزمته الأخيرة

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استمرار تأهيل محمود "الونش" فى الزمالك

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.