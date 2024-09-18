الأمم المتحدة: يجب فتح تحقيق مستقل بشأن ملابسات التفجيرات الجماعية ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء

أكدت الأمم المتحدة، أن "استهداف آلاف الأفراد دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة ينتهك القانون الدولي الإنساني"، مؤكدةً أنه "يجب فتح تحقيق مستقل بشأن ملابسات هذه التفجيرات الجماعية ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء".

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