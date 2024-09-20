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شكرا لمتابعة خبر عن 5 آلاف ريال غرامة مخالفة الذوق في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام أوجبت احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يعاقب بغرامة مالية 5 آلاف ريال” .
كما أشارت إلى أن الغرامة تضاعف في حال تكرار المخالفة.