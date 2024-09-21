شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة معالي الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.